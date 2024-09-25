СМИ: У Трампа не запланированы встречи с Зеленским во время его визита в США
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп не будет встречаться на этой неделе с президентом Владимиром Зеленским, который находится с визитом в США.
Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на неназванного представителя предвыборной кампании Трампа, передает "Европейская правда".
Собеседник журналистов отметил, что никакой встречи не запланировано.
В то же время агентство отмечает, что Зеленский по-прежнему планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Харрис в Вашингтоне.
Как известно, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявлял, что во время визита в США Зеленский планирует ознакомить со своим "планом победы" действующего президента Джо Байдена и кандидатов Камалу Харрис и Дональда Трампа.
24 сентября сообщалось, что Трамп заявил, что Америка "застряла" в войне в Украине, и только его победа позволит ей "выйти" оттуда.