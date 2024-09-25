Президент Чехии в ООН призвал усилить давление на Россию

Президент Чехии Петр Павел во время выступления перед Генассамблеей ООН в среду призвал государства мира усилить давление на Россию, а те страны, которые еще не присоединились к мирным усилиям по урегулированию войны – сделать это.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Павел отметил, что членство в Совбезе ООН не является карт-бланшем и никто не имеет права злоупотреблять властью и запугивать других членов международного сообщества без санкций.

"Вместе мы должны оказывать больше давления на Россию, чтобы она закончила свою несправедливую и жестокую войну", – сказал Павел.

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Мирный саммит в Швейцарии, добавил он, четко подтвердил, что мир в Украине должен основываться на международном праве и принципах суверенитета и территориальной целостности.

"Циничная природа политики России и ее незаинтересованность в серьезных мирных переговорах имеет глобальные последствия... Чехия призывает тех, кто еще не поддержал наши совместные усилия, оценить возможность подписания совместной декларации, согласованной на мирном саммите в Швейцарии", – отметил президент Чехии.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня до сих пор многие страны, стремящиеся быть глобальными игроками, хранят молчание. "Но не забывайте, что колебания усиливают агрессора", – предостерег Павел.

Напомним, недавно в интервью The New York Times Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".

В ответ Павел заявил, что надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины за несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.