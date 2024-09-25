Україна пропонує державам Північної Європи підготувати по одному українському батальйону

Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада".

Про це повідомили у Міноборони після нещодавнього візиту заступника міністра оборони України Олександра Балануци до Норвегії, пише "Європейська правда".

В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону.

Крім того, Балануца закликав директорів з озброєнь Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції до двостороннього співробітництва та інвестицій в українську оборонну промисловість.

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"Оборонні компанії та країни Північної Європи, долучившись до проєкту "Північна бригада", отримають можливість продемонструвати ефективність виробів північноєвропейської оборонної промисловості на реальному полі бою. Обʼєднаємо зусилля для спільної перемоги", – сказав Балануца під час семінару північної оборонної промисловості.

Нагадаємо, Україна неодноразово закликала партнерів виділяти кошти на виробрництво необхідної їй зброї українським ОПК.

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", виробництво яких профінансувала Данія.