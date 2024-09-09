Сибіга закликав західних партнерів профінансувати зброю для ЗСУ від українського ОПК

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів профінансувати виробництво необхідної Україні зброї підприємствами українського оборонпрому, що допомогло би наростити військову допомогу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу він опублікував у своїх соцмережах.

Сибіга зазначив, що українська оборонна промисловість розвивається швидкими темпами і може виробляти більше, ніж зараз, за наявності додаткових інвестицій.

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"Це також швидше і дешевше для наших партнерів. Кожен долар чи євро, вкладений сьогодні в українську зброю для українських воїнів, є найкращою безпековою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність. Деякі партнери вже закуповують в наших виробників. Закликаємо їх збільшити інвестиції, а інших – наслідувати приклад", – зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що під час першого візиту в Україну нового прем’єра Нідерландів Діка Схоофа у розмові з ним піднімав питання про інвестиції у виробництво української далекобійної зброї.

Міністр оборони України Рустем Умєров під час останньої зустрічі з міністром оборони Франції говорив про розвиток спільного виробництва зброї та співфінансування виробництва.