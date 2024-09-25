Украина предлагает государствам Северной Европы подготовить по одному украинскому батальону

Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада".

Об этом сообщили в Минобороны после недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию, пишет "Европейская правда".

В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.

Кроме того, Балануца призвал директоров по вооружениям Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции к двустороннему сотрудничеству и инвестициям в украинскую оборонную промышленность.

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"Оборонные компании и страны Северной Европы, присоединившись к проекту "Северная бригада", получат возможность продемонстрировать эффективность изделий североевропейской оборонной промышленности на реальном поле боя. Объединим усилия для общей победы", – сказал Балануца во время семинара северной оборонной промышленности.

Напомним, Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.

Вооруженные силы Украины уже получили 18 артиллерийских установок "Богдана", производство которых профинансировала Дания.