ЗМІ: Спікер Палати представників Джонсон не впевнений, чи зустрінеться із Зеленським

Спікер Палати представників Майк Джонсон не впевнений, чи матиме змогу зустрітися з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до США у четвер, 26 вересня.

Про це він повідомив кореспондентці Української служби "Голосу Америки", передає "Європейська правда".

Спікер сказав про це, коли прямував до зали засідань Палати Представників для фінального за розкладом голосування наприкінці робочого дня.

На запитання про те, чи планує спікер зустрітися із Зеленським у Конгресі та, які є його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні, бо плани Конгресу змінилися.

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"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож поки я не впевнений", – зазначив Джонсон.

Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.

Речник президента Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський, під час візиту до США, матиме дві зустрічі з американським колегою Джо Байденом.

Як відомо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".

Також він заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.