Трамп виголосив промову, повну брехні і маніпуляцій про Україну

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні виголосив промову щодо стану справ в Україні, сповнену брехні і маніпуляцій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп некоректно вказав тривалість повномасштабного вторгнення Росії і дуже сильно перевищив число загиблих, що він вже робив раніше, зокрема, під час дебатів з Камалою Гарріс.

Трамп сказав, що після "трьох років жахливих бойових дій" Україна "абсолютно знищена", а "мільйони й мільйони людей" мертві.

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Він також заявив, що усі "тисячолітні міста", крім Києва, знищені.

"Ті неймовірні будівлі із золотими вежами знесені. Ви більше ніколи не побачите такого міста чи містечка. Вони ніколи не будуть відтворені. Вони всі знищені, окрім Києва. Ви ніколи не зможете відбудувати міста й містечка такими, як вони були. Їм були тисячі років. Тільки подумайте. Три роки тому у вас була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами", – сказав кандидат у президенти США.

Він заявив, що більшої частини країни немає, а потім сказав що України як такої вже не існує: "України немає. Це більше не Україна".

Трамп заявив, що на відбудову зруйнованого в Україні підуть "сотні років", а потім відзначив, що відновити країну буде взагалі неможливо: "Грошей на її відбудову не вистачать, навіть якщо весь світ збереться разом".

Він звинуватив у описаній ним похмурій картині Джо Байдена і Камалу Гарріс, які "не будуть задоволені, поки не пошлють на війну американських дітей".

"Мами і тата Америки не хочуть, щоб їхні діти воювали з Україною та Росією, і ми не дозволимо, щоб наші солдати гинули за океаном", – заявив Дональд Трамп.

У разі перемоги на виборах Камали Гарріс, сказав Трамп, "ще більше людей помруть і більше міст упадуть".

Трамп також звинуватив президента Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік.

У понеділок Трамп заявив, що Зеленський хоче, щоб демократи перемогли на виборах у США у 2024 році.