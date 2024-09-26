Президент Володимир Зеленський прибув до Капітолія США у Вашингтоні для зустрічей з американськими законодавцями.

Відео прибуття президента України виклало агентство AFP, пише "Європейська правда".

Президента Зеленського зустріли лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

Пізніше у Вашингтоні президент України зустрінеться з президентом Джо Байденом та віцепрезиденткою і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс.

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Візит Зеленського до столиці США відбувається на наступний день після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу Зеленського з ультимативними вимогами до України.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсон назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця", і зажадав її звільнення.

Зеленський та Джонсон не зустрінуться у четвер: республіканець не зміг запланувати зустріч "через зайнятість".

Республіканський кандидат Трамп також відмовився від зустрічі з Зеленським, а на початку тижня заявив, що президент України підтримує на американських виборах його опонентку Камалу Гарріс.