Президент Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США в Вашингтоне для встреч с американскими законодателями.

Видео прибытия президента Украины выложило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Президента Зеленского встретили лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл.

Позже в Вашингтоне президент Украины встретится с президентом Джо Байденом и вице-президентом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис.

Реклама:

Визит Зеленского в столицу США происходит на следующий день после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон обнародовал письмо в адрес Зеленского с ультимативными требованиями к Украине.

Мотивом своего ультимативного требования Джонсон назвал событие во время визита президента Украины в США – посещение им производства снарядов в Пенсильвании.

Он заявил, что посол Маркарова организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца", и потребовал ее увольнения.

Зеленский и Джонсон не встретятся в четверг: республиканец не смог запланировать встречу "из-за занятости".

Республиканский кандидат Дональд Трамп также отказался от встречи с Зеленским, а в начале недели заявил, что президент Украины поддерживает на американских выборах его оппонентку Камалу Харрис.