Топреспубліканець дорікнув однопартійцям за "культ Орбана" й розніс Угорщину

Лідер сенатської меншості, республіканець Мітч Макконнелл у середу виступив з докором на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та республіканців, які вкрай прихильно ставляться до цього європейського лідера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Макконнелл відзначив, що вже говорив раніше про десятирічний дрейф Угорщини в орбіту найбільш рішучих супротивників Заходу.

"Це тривожна тенденція. І ніхто – й точно не американські консерватори, які все більше формують культ особистості навколо прем'єр-міністра Віктора Орбана, – не може вдавати, що не бачить її", – зазначив республіканець.

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Хоча Макконнелл не назвав ім'я Дональда Трампа, колишній президент і багато його союзників-республіканців розхвалюють авторитарного угорського лідера, особливо за його позицію проти імміграції, атаки на ЛГБТК+ і права на аборт.

Колишній президент неодноразово зустрічався з угорським лідером, востаннє – влітку цього року в Мар-а-Лаго.

Під час дебатів між Трампом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс на початку цього місяця Трамп похвалив Орбана як "одного з найбільш шанованих чоловіків" і "сильну людину".

У середу Макконнелл дорікнув Угорщині за її відносини з Китаєм, Росією та Іраном. "Лідери Угорщини не підлабузнюються до Москви, Пекіна і Тегерана в приватному порядку. Вони роблять це публічно і вголос", – сказав Макконнелл.

Він додав, що Орбан "не просто захоплюється" главою Росії Владіміром Путіним, а й допомагає йому.

"Його уряд здійснює втручання в інтересах Москви, на кожному кроці перешкоджаючи європейським і трансатлантичним зусиллям по боротьбі з незаконною агресією Росії", – сказав Макконнелл.

Він також розкритикував відносини Угорщини з Іраном: "У мене мало симпатій до угорських компаній, які намагаються отримати прибуток від своїх зв'язків з геноцидальним режимом в Тегерані. Звичайно, це не завадило угорським фірмам виділити десятки мільйонів доларів на фінансування спільних ядерних проєктів з Іраном".

Орбан та інші угорські лідери "роблять ставку" на провал і слабкість Америки, стверджує Макконнелл.

"Немає нічого складного в тому, щоб кланятися автократам. І американські лідери нічого не виграють, вихваляючи тих, хто це робить", – резюмував він.