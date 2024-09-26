Топ-республиканец упрекнул однопартийцев за "культ Орбана" и разнес Венгрию

Лидер сенатского меньшинства, республиканец Митч Макконнелл в среду выступил с упреком в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и республиканцев, которые крайне благосклонно относятся к этому европейскому лидеру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Макконнелл отметил, что уже говорил ранее о десятилетнем дрейфе Венгрии в орбиту наиболее решительных противников Запада.

"Это тревожная тенденция. И никто – и точно не американские консерваторы, которые все больше формируют культ личности вокруг премьер-министра Виктора Орбана, – не может делать вид, что не видит ее", – отметил республиканец.

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Хотя Макконнелл не назвал имя Дональда Трампа, бывший президент и многие его союзники-республиканцы расхваливают авторитарного венгерского лидера, особенно за его позицию против иммиграции, атаки на ЛГБТК+ и права на аборт.

Бывший президент неоднократно встречался с венгерским лидером, последний раз – летом этого года в Мар-а-Лаго.

Во время дебатов между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис в начале этого месяца Трамп похвалил Орбана как "одного из самых уважаемых мужчин" и "сильного человека".

В среду Макконнелл упрекнул Венгрию за ее отношения с Китаем, Россией и Ираном. "Лидеры Венгрии не заискивают перед Москвой, Пекином и Тегераном в частном порядке. Они делают это публично и вслух", – сказал Макконнелл.

Он добавил, что Орбан "не просто восхищается" главой России Владимиром Путиным, но и помогает ему.

"Его правительство осуществляет вмешательство в интересах Москвы, на каждом шагу препятствуя европейским и трансатлантическим усилиям по борьбе с незаконной агрессией России", – сказал Макконнелл.

Он также раскритиковал отношения Венгрии с Ираном: "У меня мало симпатий к венгерским компаниям, которые пытаются получить прибыль от своих связей с геноцидальным режимом в Тегеране. Конечно, это не помешало венгерским фирмам выделить десятки миллионов долларов на финансирование совместных ядерных проектов с Ираном".

Орбан и другие венгерские лидеры "делают ставку" на провал и слабость Америки, утверждает Макконнелл.

"Нет ничего сложного в том, чтобы кланяться автократам. И американские лидеры ничего не выиграют, восхваляя тех, кто это делает",– резюмировал он.