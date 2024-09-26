В Молдове распространили фейковое письмо Еврокомиссии с отказом фермерам

Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля сообщил, что в сети распространили фейковое письмо якобы от Европейской комиссии с отказом оказать помощь молдавским фермерам.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"В публичном пространстве распространяется фейковое письмо, которое выдают за ответ Европейской комиссии на наши просьбы о поддержке сельского хозяйства в Молдове. Это письмо – фейк", – сообщил министр.

Он отметил, что на подделку указывают ошибки в формате и в содержании письма.

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Министр призвал граждан и партнеров в аграрном секторе внимательно относиться к источникам информации и всегда проверять ее правдивость.

"Вся официальная информация передается исключительно через наши официальные каналы коммуникации и в сотрудничестве с европейскими институтами", – отметил Боля.

Недавно молдавское Министерство иностранных дел опровергло распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову.

Ранее в Молдове опровергли фейковое письмо от Еврокомиссии с требованием вешать ЛГБТ-флаги.

20 октября в Молдове состоится референдум по вступлению в ЕС, на результаты которого намерена повлиять РФ.