В Молдове распространили фейковое письмо Еврокомиссии с отказом фермерам
Министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля сообщил, что в сети распространили фейковое письмо якобы от Европейской комиссии с отказом оказать помощь молдавским фермерам.
Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".
"В публичном пространстве распространяется фейковое письмо, которое выдают за ответ Европейской комиссии на наши просьбы о поддержке сельского хозяйства в Молдове. Это письмо – фейк", – сообщил министр.
Он отметил, что на подделку указывают ошибки в формате и в содержании письма.
Министр призвал граждан и партнеров в аграрном секторе внимательно относиться к источникам информации и всегда проверять ее правдивость.
"Вся официальная информация передается исключительно через наши официальные каналы коммуникации и в сотрудничестве с европейскими институтами", – отметил Боля.
Недавно молдавское Министерство иностранных дел опровергло распространенный российскими пропагандистскими СМИ фейк о том, что США якобы вывозили образцы биоматериалов из Украины через Молдову.
Ранее в Молдове опровергли фейковое письмо от Еврокомиссии с требованием вешать ЛГБТ-флаги.
20 октября в Молдове состоится референдум по вступлению в ЕС, на результаты которого намерена повлиять РФ.