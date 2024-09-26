Байден: Росія не переможе у цій війні, Україна переможе 

Президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Байден нагадав, що учора мав зустріч з Володимиром Зеленським, який попередньо поділився із ним планом перемоги у війні. Цей план, зазначив Байден, обговорять на зустрічі і сьогодні.

Президент США ніяк не оцінив цей план, але сказав, що у цьому зв’язку бачить два моменти.

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"Прямо зараз ми повинні посилити позиції України в цій битві. І саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів", – сказав він.

"По-друге, ми дивимося вперед, щоб допомогти Україні досягти успіху в довгостроковій перспективі", – додав президент США.

Він зауважив, що слід підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО та продовжувати реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією і зміцнення демократії.

"Ми повинні забезпечити Україні достатній потенціал для захисту від майбутньої російської агресії. Тому я пишаюся тими кроками, які ми зробили в нашому партнерстві на цих фронтах", – сказав Байден, згадавши про підписання безпекових договорів з понад 20 країнами.

"Таким чином, обома цими діями ми даємо зрозуміти, що ми підтримуємо Україну зараз і в майбутньому, і нам є що обговорити. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, як закінчиться ця війна. Дозвольте мені бути відвертим, Росія не переможе у війні. Росія не переможе. Україна переможе, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами", – сказав Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським.

Раніше Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".