Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомив "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Президент України має представити американському главі свій "план перемоги". Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять його деталі та скоординують подальші кроки.

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фото: Голос Америки

На тлі візиту Зеленського до США Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти.