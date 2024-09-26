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Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі

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Новини — Четвер, 26 вересня 2024, 21:54 — Христина Бондарєва

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це повідомив "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Байден: Росія не переможе у цій війні, Україна переможе 

Президент України має представити американському главі свій "план перемоги". Як Зеленський повідомив перед початком зустрічі, вони обговорять його деталі та скоординують подальші кроки.

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фото: Голос Америки

На тлі візиту Зеленського до США Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України, пообіцявши виділити на зброю у найближчі місяці майже $8 млрд, включно з Patriot і авіабомбами JSOW.

Крім того, у середу США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на суму $375 млн.

Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти.

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США Байден
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