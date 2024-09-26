Байден: Россия не победит в этой войне, Украина победит

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия не победит в войне с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Байден напомнил, что вчера встречался с Владимиром Зеленским, который предварительно поделился с ним планом победы в войне. Этот план, отметил Байден, обсудят на встрече и сегодня.

Президент США никак не оценил этот план, но сказал, что в этой связи видит два момента.

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"Прямо сейчас мы должны усилить позиции Украины в этой битве. И именно поэтому сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи по безопасности на сумму 2,4 миллиарда долларов",– сказал он.

"Во-вторых, мы смотрим вперед, чтобы помочь Украине достичь успеха в долгосрочной перспективе", – добавил президент США.

Он отметил, что следует поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО и продолжать реформы, направленные на борьбу с коррупцией и укрепление демократии.

"Мы должны обеспечить Украине достаточный потенциал для защиты от будущей российской агрессии. Поэтому я горжусь теми шагами, которые мы сделали в нашем партнерстве на этих фронтах", – сказал Байден, упомянув о подписании договоров по безопасности с более чем 20 странами.

"Таким образом, обоими этими действиями мы даем понять, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем, и нам есть что обсудить. Эти два элемента имеют решающее значение для того, как закончится эта война. Позвольте мне быть откровенным, Россия не победит в войне. Россия не победит. Украина победит, и мы будем продолжать стоять рядом с вами", – сказал Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США и ознакомил их с ключевыми пунктами "плана победы".