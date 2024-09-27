США перебросили в Грецию группу истребителей F-35 для участия в учениях

Личный состав и самолеты военно-воздушных сил США в Европе и Африке примут участие в учениях Ramstein Flag 2024 под руководством Командования объединенных вооруженных сил НАТО с 30 сентября по 11 октября на авиабазе Андравида в Греции.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Командования ВВС США в Европе.

Ramstein Flag 2024 – это многопрофильные учения тактического уровня, в которых принимают участие 12 стран Альянса с целью тренировки, демонстрации и развития объединенных сил и средств ведения боевых действий, в том числе интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, а также противодействия несанкционированному доступу и запрете доступа к определенным территориям.

"Ramstein Flag 2024 продемонстрируют коллективную приверженность НАТО миру и безопасности в непредсказуемой среде", – сказал генерал Джеймс Геккер, командующий ОВС НАТО в Африке и командующий ВВС США в Европе.

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"В течение двух недель наши силы будут интегрироваться с членами и партнерами Альянса и демонстрировать, что Альянс готов решительно противостоять любой угрозе", – добавил он.

В учениях примут участие истребители F-35A Lightning II из 48-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Королевских ВВС Лейкенхит в Англии, и самолеты KC-135 из 100-го авиазаправочного крыла, базирующегося на авиабазе Королевских ВВС Милденхолл в Англии.

В учениях также примут участие представители 19-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы Центра боевых действий ВВС США в Африке с авиабазы Рамштайн в Германии, которые обеспечат реалистичную отработку операций по противодействию воздушным угрозам.

Ramstein Flag 2024 заложат основу для будущих учений "Флагманской серии", направленных на усиление сотрудничества и укрепление решимости, преданности и способности НАТО поддерживать глобальный мир и безопасность.

Как сообщалось, в порту Гамбурга в течение 26-28 сентября запланированы учения Бундесвера под кодовым названием Red Storm Alpha, призванные отработать защиту критической инфраструктуры.

В прошлом году в Германии состоялись одни из крупнейших в Европе учений НАТО по совместным воздушным операциям, в которых принимали участие около 60 истребителей и других боевых самолетов.

Германия вместе с Польшей и Францией также договорились провести совместные военные учения на польской территории в 2025 году.