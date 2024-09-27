ЗМІ: Ультраправа "АдН" визначилася з кандидатом у канцлери на майбутніх німецьких виборах
В ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" визначилися з "першим номером" на майбутніх виборах, що пройдуть через рік.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє агентство dpa, пише "Європейська правда".
Співлідери "Альтернативи для Німеччини Тіно Хрупалла та Аліс Вайдель нібито вже домовилися, що кандидаткою у канцлери буде Вайдель.
Про це журналісти дізналися від джерел у партії. Офіційно цього ще не підтвердили.
Нагадаємо, раніше з "першим номером" визначилася найбільша опозиційна партія "Християнсько-демократичний союз" та їхній баварський партнер: кандидатом у канцлери буде 68-річний лідер першої Фрідріх Мерц.
Останні опитування свідчать, що йому довіряють більше громадян, ніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.
"Альтернатива для Німеччини", нагадаємо, здобуває дедалі більшу підтримку, особливо у східних землях. На нещодавніх земельних виборах у Тюрингії партія вперше стала переможицею. Також зростають рейтинги популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.