Укр Рус Eng

Німецькі консерватори офіційно висунули Мерца кандидатом у канцлери

Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 16:45 — Олег Павлюк

Керівництво консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) – наразі найпопулярнішої партії в Німеччині – у понеділок, 23 вересня, офіційно висунуло канцлером свого лідера, 68-річного Фрідріха Мерца.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як заявив генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн, Мерца одноголосно обрали як головного кандидата на виборах до Бундестагу, що відбудуться у вересні 2025 року.

Керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) – баварської партії, яка спільно з ХДС бере участь у федеральних виборах, – раніше оголосило, що одноголосно підтримало кандидатуру 68-річного Мерца.

Реклама:

"Єдиний союз: Фрідріх Мерц – наш кандидат на посаду канцлера. Разом ми хочемо змінити політику Німеччини і замінити "систему світлофорів", – заявили в ХСС, маючи на увазі нинішню федеральну коаліцію, що має назву "світлофорної" через кольори трьох партій, які її утворюють.

Сам лідер ХДС заявив, що приймає завдання "з великим смиренням" і з нетерпінням чекає початку виборчої кампанії.

Суперечка за кандидатство в канцлери між лідерами ХДС і ХСС востаннє спалахувала у 2021 році.

Тоді, напередодні виборів до Бундестагу, очільник баварської партії Маркус Зьодер програв боротьбу за посаду канцлера тодішньому лідеру ХДС Арміну Лашету і неодноразово атакував Лашета під час наступної виборчої кампанії.

ХДС/ХСС є лідером усіх без винятку соціологічних опитувань у Німеччині і є дуже високі шанси того, що їхній союз формуватиме наступний уряд країни. 

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: