СМИ: Ультраправая "АдГ" определилась с кандидатом в канцлеры на предстоящих немецких выборах

В ультраправой партии "Альтернатива для Германии" определились с "первым номером" на предстоящих выборах, которые пройдут через год.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство dpa, пишет "Европейская правда".

Солидеры "Альтернативы для Германии Тино Хрупалла и Алис Вайдель якобы уже договорились, что кандидатом в канцлеры будет Вайдель.

Об этом журналисты узнали от источников в партии. Официально этого еще не подтвердили.

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Напомним, ранее с "первым номером" определилась крупнейшая оппозиционная партия "Христианско-демократический союз " и их баварский партнер: кандидатом в канцлеры будет 68-летний лидер первой Фридрих Мерц.

Последние опросы свидетельствуют, что ему доверяют больше граждан, чем действующему канцлеру Олафу Шольцу.

"Альтернатива для Германии", напомним, приобретает все большую поддержку, особенно в восточных землях. На недавних земельных выборах в Тюрингии партия впервые стала победительницей. Также растут рейтинги популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.