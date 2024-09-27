В Германии рассказали, сколько там украинских беженцев с работой

В Германии больше украинских беженцев стали устраиваться на работу, рассказал министр труда Германии Губертус Гайль.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

По словам министра труда Губертуса Гайля, в сентябре 8 500 граждан Украины трудоустроились на первичном рынке труда, прошли обучение или занялись самозанятостью. Это более чем вдвое больше, чем в сентябре 2023 года.

"Эти цифры свидетельствуют о том, что Job Turbo четко работает", – подчеркнул министр, имея в виду инициативу, направленную на интеграцию беженцев на рынок труда.

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Несмотря на сложные экономические условия, в июле 2024 года около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию, работали. Из них около 213 тысяч платили взносы на социальное страхование.

Из тех, кто сейчас работает, 53 тысячи нашли небольшую работу с неполным рабочим днем, несмотря на трудности с адаптацией к новой среде.

По словам главы Федерального агентства занятости Андреа Налес, рынок труда пока не очень восприимчив к украинцам. Тем не менее, тенденция движется в правильном направлении, сказала Налес.

Одним из препятствий, однако, остается путаница с разрешительными процедурами для признания профессиональных квалификаций в Германии. В дополнение к проблемам с признанием профессиональных квалификаций, язык пока является ограничивающим фактором в процессе трудоустройства.

Однако, по словам госпожи Налес, уже реализуются программы, например, по изучению языка на рабочем месте, то есть после начала работы.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал сотни тысяч украинцев, которые нашли приют в стране, устроиться на работу.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам интеграции беженцев на рынке труда Даниэль Терценбах выступил в защиту денежной помощи для украинских беженцев.