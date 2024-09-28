Біля Канарських островів перекинувся човен з мігрантами: 9 загиблих

Човен із мігрантами перекинувся в ніч проти суботи, 28 вересня, біля Канарських островів Іспанії, в результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб і 48 зникли безвісти.

Про це повідомила Морська рятувальна служба Іспанії (SASEMAR), пише "Європейська правда".

Рятувальники, які відреагували на отриманий з острова Ель-Ієрро сигнал біди, виявили човен із 84 мігрантами. З них після того, як човен перевернувся, підтвердили дев’ятьох загиблих, ще 27 вдалось врятувати.

Доля решти мігрантів наразі невідома, зазначається в повідомленні SASEMAR. У рятувальній операції брали участь три судна та два гелікоптери.

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З початку 2024 року й станом на середину серпня, за офіційними даними, до Канарських островів дістались 22 304 мігранти – у порівнянні з 9864 мігрантами за аналогічний період минулого року.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.