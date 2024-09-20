Поблизу Канарських островів врятували майже 500 мігрантів за ніч

Іспанські морські рятувальні судна підібрали майже 500 мігрантів з Африки поблизу Канарських островів протягом ночі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

За даними іспанської морської рятувальної служби, понад 300 осіб взяли на борт пошуково-рятувального судна Guardamar Calliope і доставили в портове місто Ла-Рестінга на південному краю острова Ель-Ієрро.

Також були задіяні ще чотири судна, які врятували решту людей і доставили їх на Канарські острови Ла Гомера і Лансароте.

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За останні дні сотні мігрантів досягли іспанського архіпелагу біля західного узбережжя Африки на невеликих, часто лише частково придатних для плавання дерев'яних човнах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з січня до середини вересня на Канарські острови з Африки прибуло майже 27 тисяч мігрантів.

Точна кількість людей, які потонули або померли від спраги під час довгої подорожі в сотні кілометрів у відкритих човнах, невідома.

За оцінками авторитетної іспанської гуманітарної організації Caminando Fronteras ("Ходячі кордони"), лише з січня по кінець травня загинуло близько 4800 осіб.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Своєю чергою іспанський уряд заявив, що працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.