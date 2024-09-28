Возле Канарских островов перевернулась лодка с мигрантами: 9 погибших

Лодка с мигрантами перевернулась в ночь на субботу, 28 сентября, у Канарских островов Испании, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и 48 пропали без вести.

Об этом сообщила Морская спасательная служба Испании (SASEMAR), пишет "Европейская правда".

Спасатели, которые отреагировали на полученный с острова Эль-Иерро сигнал бедствия, обнаружили лодку с 84 мигрантами. Из них после того, как лодка перевернулась, подтвердили девять погибших, еще 27 удалось спасти.

Судьба остальных мигрантов пока неизвестна, отмечается в сообщении SASEMAR. В спасательной операции принимали участие три судна и два вертолета.

Реклама:

С начала 2024 года и по состоянию на середину августа, по официальным данным, до Канарских островов добрались 22 304 мигранта – по сравнению с 9864 мигрантами за аналогичный период прошлого года.

Недавно президент правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что региональная исполнительная власть рассматривает возможность подачи судебного иска против испанского государства в связи с тем, что Мадрид якобы отказался от своих обязательств попытаться решить серьезный миграционный кризис.

В свою очередь испанское правительство заявило, что работает над разработкой временного "стратегического плана" для смягчения острого миграционного кризиса на Канарских островах и в испанском анклаве Сеута в Северной Африке.