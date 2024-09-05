Іспанія працює з ЄС над екстреним планом для пом'якшення міграційної кризи

Іспанський уряд працює над розробкою тимчасового "стратегічного плану" для пом'якшення гострої міграційної кризи на Канарських островах та в іспанському анклаві Сеута в Північній Африці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка у справах молоді та дітей Іспанії Сіра Рего, яку цитує Euractiv.

Під час візиту до Сеути напередодні міністерка оголосила, що уряд на чолі з Педро Санчесом наразі розробляє разом з ЄС план дій на випадок надзвичайної ситуації, який допоможе зменшити навантаження на центри прийому неповнолітніх іммігрантів, які прибувають без супроводу дорослих.

За словами Рего, це "стратегічний план, над яким ми працюємо з ЄС та європейськими інституціями, щоб запросити (фінансові) ресурси, які відповідають нашим потребам" для реалізації цих планів на випадок надзвичайних ситуацій.

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У короткостроковій перспективі іспанський уряд має намір вивчити "можливість реалізації європейських програм, які приймають і захищають дітей, які шукають притулку", і проводити політику "обов'язкового і підтримуючого прийому дітей на території ЄС", заявила Рего.

.Нещодавні офіційні дані показали, що за перші два тижні серпня кількість нелегальних мігрантів з Африки досягла рекордного рівня в Іспанії, збільшившись на 126% на Канарських островах і на 143% в Сеуті.

Велика кількість нелегальних мігрантів прибуває з Мавританії та регіону Сахеля, де ескалація насильства призводить до переміщення тисяч людей і створює серйозні виклики для безпеки ЄС.

Великим викликом для місцевої влади є те, що центри прийому мігрантів на Канарських островах і в Сеуті переповнені, що змушує їх встановлювати намети та шукати інші тимчасові помешкання.

Тим часом виконавчий директор прикордонного агентства ЄС Frontex Ганс Лейтенс закликав іспанський уряд проявити політичну волю, а також надати фінансові та юридичні ресурси, щоб агентство могло швидко співпрацювати з Мадридом у цій кризі.

Лейтенс додав, що наразі Frontex веде переговори з партнерами з ЄС про програми співпраці до 2025 року і нагадав, що країни-члени ЄС повинні спочатку офіційно звернутися до агентства з проханням про допомогу.

"Я чудово усвідомлюю (проблему), але все починається із запиту від іспанського уряду", – попередив він.

Нещодавно президент уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що регіональна виконавча влада розглядає можливість подачі судового позову проти іспанської держави у зв'язку з тим, що Мадрид нібито відмовився від своїх зобов'язань спробувати вирішити серйозну міграційну кризу.

Як відомо, минулого тижня Санчес здійснив офіційну поїздку до Мавританії, Гамбії та Сенегалу – трьох основних країн походження мігрантів, які прямують на Канарські острови небезпечним атлантичним маршрутом.

Санчес під час офіційного візиту до Мавританії назвав контрольовану міграцію необхідною умовою економічного зростання його країни та ЄС, чим викликав невдоволення опозиції.