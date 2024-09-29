В Германии в трех пожарах пострадали три десятка человек, подозревают поджог

Примерно 30 человек получили ранения в результате нескольких пожаров в немецком городе Эссен.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Пожарная служба сообщила, что аварийные службы были развернуты в трех местах одновременно вечером. Также правоохранители арестовали подозреваемого в поджогах.

О предыстории пожаров ничего не сообщается.

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Пожарная служба сообщила о 31 пострадавшем человеке, полиция насчитала 29.

Пожары вспыхнули один за другим в двух домах в районах Альтенсен и Стоппенберг. Сейчас выясняется, могли ли эти пожары быть связаны между собой. Все три пожара вызвали сильное задымление, сообщил представитель пожарной службы. Огонь вспыхнул на лестничной клетке жилого дома. Из-за этого путь к спасению для жителей был заблокирован.

Спасателям пришлось спасать людей с помощью лестницы после того, как жильцы привлекли к себе внимание через окна. Сообщается, что двое детей находятся в критическом состоянии. Еще один ребенок и двое взрослых получили серьезные травмы, семь человек получили легкие ранения. В другом пожаре в жилом доме в городе одиннадцать человек получили ранения, еще восемь получили незначительные травмы.

Есть подозрение, что подозреваемый также въехал в два магазина на фургоне доставки. По оперативной информации, никто не пострадал. Мужчину задержали неподалеку от этих двух магазинов.

Как известно, полиция и прокуратура сейчас расследуют серию взрывов, которые недавно произошли в немецком Кельне. На прошлой неделе в центре города в течение нескольких дней произошло два взрыва. Один из них произошел перед магазином модной одежды на улице Эренштрассе; свидетели видели мужчину ростом около 1,80 метра, который убегал.

Еще одно взрывное устройство взорвалось перед дискотекой на улице Гогенцоллернринг. В течение выходных в Кельне и окрестностях также произошло несколько инцидентов.

25 сентября в Кельне произошел еще один взрыв, на этот раз в районе Пеш на окраине города – в результате инцидента сгорело кафе.