Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна

Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля Владімір Путін вже не вперше лякає світ можливим застосуванням ядерної зброї, але "ніхто не знає, що у нього в голові".

Про це український лідер розповів у інтерв'ю Fox News за результатами зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, передає "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що очільник Кремля "може використати ядерну зброю проти будь-якої країни у будь-який момент", але водночас він не впевнений, чи Путін взагалі це зробить.

"Я не впевнений... Я ділюся з вами тим, що думаю, але я не Путін, дякувати богу", – сказав український президент.

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Глава держави наголосив, що він не може точно знати про наміри очільника РФ.

"Бо він не завжди адекватний, бо жодна адекватна людина не може просто отак прийти в Україну та робити те, що він зробив. Я думаю, що він любить своє життя і те, як він керує життям інших. Саме тому, я думаю, що він має боятися застосувати ядерну зброю", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

У відповідь на це, у ЄС заявили, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн – ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив погрози Владіміра Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по Росії.

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.