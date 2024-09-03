Белград і Загреб сперечаються щодо існування "хорватського шпигуна", затриманого в Сербії

Прем’єр-міністри Сербії та Хорватії Мілош Вучевич та Андрей Пленкович посперечались стосовно повідомлення про затримання на сербській території людини, яка нібито шпигувала на користь Загреба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HRT.

У кулуарах стратегічного форуму у словенському місті Блед напередодні прем’єр Хорватії порівняв нібито затриманого у Сербії шпигуна з єті – міфологічною істотою з Гімалаїв, переконливих доказів існування якої не існує.

Пленкович також порівняв ситуацію з фільмом "Балканський шпигун", в якому головний герой параноїдально вірить, що його квартирант є офіцером розвідки.

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На це сербський прем’єр заявив, що ця людина справді існує та що він обмінявся інформацією про неї з хорватським візаві.

"Я сказав пану Пленковичу, що думаю, що служби безпеки Хорватії дуже добре знають, хто це", – сказав Вучевич, додавши, що заарештований є сербом за походженням, але невідомо, чи має хорватське громадянство.

Сербські спецслужби минулого тижня заявили про затримання людини, яка нібито шпигувала на Хорватію, але не розкрили жодних деталей про неї. У Хорватії тоді заявили, що не мають підтверджень такого арешту.

Нагадаємо, це не перший "шпигунський скандал" між Белградом і Загребом.

У листопаді 2023 року Сербія вислала першого секретаря посольства Хорватії Хрвоє Шнайдера, звинувативши його у шпигунстві та вербуванні. У відповідь Загреб вислав радника сербського посольства Петара Новаковича.