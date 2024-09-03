Белград и Загреб спорят о существовании "хорватского шпиона", задержанного в Сербии

Премьер-министры Сербии и Хорватии Милош Вучевич и Андрей Пленкович поспорили относительно сообщения о задержании на сербской территории человека, который якобы шпионил в пользу Загреба.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на HRT.

В кулуарах стратегического форума в словенском городе Блед накануне премьер Хорватии сравнил якобы задержанного в Сербии шпиона с йети – мифологическим существом из Гималаев, убедительных доказательств существования которого не существует.

Пленкович также сравнил ситуацию с фильмом "Балканский шпион", в котором главный герой параноидально верит, что его квартирант является офицером разведки.

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На это сербский премьер заявил, что этот человек действительно существует и что он обменялся информацией о нем с хорватским визави.

"Я сказал господину Пленковичу, что думаю, что службы безопасности Хорватии очень хорошо знают, кто это", – сказал Вучевич, добавив, что арестованный является сербом по происхождению, но неизвестно, имеет ли хорватское гражданство.

Сербские спецслужбы на прошлой неделе заявили о задержании человека, который якобы шпионил на Хорватию, но не раскрыли никаких деталей о нем. В Хорватии тогда заявили, что не имеют подтверждений такого ареста.

Напомним, это не первый "шпионский скандал" между Белградом и Загребом.

В ноябре 2023 года Сербия выслала первого секретаря посольства Хорватии Хрвое Шнайдера, обвинив его в шпионаже и вербовке. В ответ Загреб выслал советника сербского посольства Петара Новаковича.