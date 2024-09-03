Ексглаві МЗС Австрії знайшли роботу в Росії – захищати амурських тигрів

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка "прославилась" танцем із Владіміром Путіним на своєму весіллі, отримала посаду "амбасадора діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Про це в інтерв’ю російській пропагандистській агенції РИА Новости заявив генеральний директор російського центру "Амурський тигр" Сергєй Арамілєв.

Як пояснив Арамілєв, ексглава австрійського МЗС зараз є "таким собі послом, амбасадором" очолюваного ним центру.

"Тобто вона цілком підтримує діяльність з охорони цієї тварини в Росії. Для неї дуже важливо, і зараз вона розповідає про нашу діяльність, у неї досить багато партнерів, вони беруть участь у нашій організації", – додав він.

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За словами росіянина, найчастіше центр "Амурський тигр" звертається до Кнайсль по пораду у сфері міжнародних відносин.

РИА Новости також нагадує про одкровення, яким із ними ділилась опальна австрійська ексміністерка – вона хотіла б узяти опікунство над амурським тигром. Чи вдалось їй цього досягти, пропагандисти не кажуть.

Після того, як Карін Кнайсль залишила посаду міністра закордонних справ Австрії, вона скаржилась на "полювання на відьом" і нездатність знайти роботу вдома. Кнайсль переїхала до Франції, потім до Лівану, а кілька місяців тому вона прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

У 2020 році Кнайсль почала публікувати статті для російського державного медіа RT. Вона стала запрошеним професором Московського державного інституту міжнародних відносин. У 2021 році російський нафтовий гігант "Роснефть" призначив її до ради директорів – у травні 2022-го пішла у відставку.

Більше про життя-буття Кнайсль читайте у статті Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.