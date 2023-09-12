Ексглава МЗС Австрії переїде з російського села в Санкт-Петербург

Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка відома тим, що танцювала на своєму весіллі з президентом РФ Владіміром Путіним, переїде жити в Санкт-Петербург.

Про це Кнайсль розказала російському агентству ТАСС на полях Східного економічного форуму, пише "Європейська правда".

Кнайсль сказала, що переїде до Петербурга для роботи в центрі G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues), яким вона керує.

"Я була співзасновницею центру G.O.R.K.I. і керую ним. Оскільки там дуже багато роботи і він вимагає багато уваги, я не можу займатися цим мимохідь, я вирішила для цієї роботи переїхати до Санкт-Петербурга", – сказала колишня очільниця австрійської дипломатії.

Кнайсль обіймала посаду глави МЗС Австрії з 2017 по 2019 рік. Цього літа вона жила в Рязанській області.

Кнайсль входила до ради директорів російського нафтового гіганта "Роснефть" як незалежний директор у 2021 році. Вона вийшла з ради директорів "Роснефти" в травні 2022 року після того, як Росія вторглася в Україну.

На особистому вебсайті Кнайсль сказано, що вона покинула рідну країну через погрози вбивством і "фактичну заборону на роботу в Австрії".

Кнайсль потрапила в заголовки газет у 2018 році, коли Путін відвідав її весілля. Обох тоді сфотографували під час танцю.