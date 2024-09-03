Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая "прославилась" танцем с Владимиром Путиным на своей свадьбе, получила должность "амбассадора деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России".

Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости заявил генеральный директор российского центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Как пояснил Арамилев, экс-глава австрийского МИД сейчас является "неким послом, амбассадором" возглавляемого им центра.

"То есть она всецело поддерживает деятельность по охране этого животного в России. Для нее очень важно, и сейчас она рассказывает о нашей деятельности, у нее достаточно много партнеров, они участвуют в нашей организации", – добавил он.

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По словам россиянина, чаще всего центр "Амурский тигр" обращается к Кнайсль за советом в сфере международных отношений.

РИА Новости также напоминает об откровении, которым с ними делилась опальная австрийская экс-министр – она хотела бы взять опекунство над амурским тигром. Удалось ли ей этого достичь, пропагандисты не говорят.

После того, как Карин Кнайсль покинула пост министра иностранных дел Австрии, она жаловалась на "охоту на ведьм" и неспособность найти работу дома. Кнайсль переехала во Францию, затем в Ливан, а несколько месяцев назад она прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

В 2020 году Кнайсль начала публиковать статьи для российского государственного медиа RT. Она стала приглашенным профессором Московского государственного института международных отношений. В 2021 году российский нефтяной гигант "Роснефть" назначил ее в совет директоров – в мае 2022-го ушла в отставку.

Больше о жизни Кнайсль читайте в статье Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.