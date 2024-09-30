Міноборони Литви про повітряну кулю із контрабандою у Вільнюсі: Проблема правоохоронців

Міністерство оборони Литви вважає, що падіння метеорологічної кулі на території аеропорту у Вільнюсі не має нічого спільного із протиповітряною обороною, тому боротися із цим повинні правоохоронці, а не військові.

Про це заявив очільник оборонного відомства Лаурінас Кащюнас, цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Після появи повідомлення про те, що до Вільнюського аеропорту прилетіла метеорологічна куля із контрабандними сигаретами, Кащюнас сказав, що це проблема правоохоронців.

Міністр наголосив, що це ніяк не пов'язано із системою ППО, тому правоохоронці повинні вирішувати, як боротися з таким способом контрабанди, водночас він не виключає, що такі кулі можна збивати у повітрі.

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"Йде боротьба – контрабандисти вигадують свої методи, держава думає, як із ними боротися", – сказав він.

Видання LRT повідомляло, що у суботу, 28 вересня, близько 23:45 на території аеродрому було помічено невелику некеровану повітряну кулю, яка впала зі своїм вантажем. За попередніми даними, це були контрабандні сигарети.

Про інцидент повідомив член Сейму Дайнюс Гайжаускас. За його словами, повітряна куля переносила вантаж вагою 20 кг.

Представниця Вільнюської повітової поліції повідомила, що за попередньою інформацією, над Вільнюським аеродромом пролітала повітряна куля, яка вибухнула, і на територію аеродрому впала чорна коробка.

За її словами, коробка була обтягнута чорною плівкою, крізь щілини якої проглядали пачки цигарок "Минск".

Нещодавно литовський президент Гітанас Науседа заявляв, що Білорусь залишається джерелом ризиків, і Вільнюс вимагатиме подальших обмежень проти цієї держави.

А глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю і закликав самопроголошеного білоруського президента Александра Лукашенка "залишатися за цією стіною".