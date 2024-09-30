Минобороны Литвы о воздушном шаре с контрабандой в Вильнюсе: Проблема правоохранителей

Министерство обороны Литвы считает, что падение метеорологического шара на территории аэропорта в Вильнюсе не имеет ничего общего с противовоздушной обороной, поэтому бороться с этим должны правоохранители, а не военные.

Об этом заявил глава оборонного ведомства Лауринас Кащюнас, цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

После появления сообщения о том, что в Вильнюсский аэропорт прилетел метеорологический шар с контрабандными сигаретами, Кащюнас сказал, что это проблема правоохранителей.

Министр подчеркнул, что это никак не связано с системой ПВО, поэтому правоохранители должны решать, как бороться с таким способом контрабанды, в то же время он не исключает, что такие шары можно сбивать в воздухе.

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"Идет борьба – контрабандисты придумывают свои методы, государство думает, как с ними бороться", – сказал он.

Издание LRT сообщало, что в субботу, 28 сентября, около 23:45 на территории аэродрома был замечен небольшой неуправляемый воздушный шар, который упал со своим грузом. По предварительным данным, это были контрабандные сигареты.

Об инциденте сообщил член Сейма Дайнюс Гайжаускас. По его словам, воздушный шар переносил груз весом 20 кг.

Представительница Вильнюсской полиции сообщила, что по предварительной информации, над Вильнюсским аэродромом пролетал воздушный шар, который взорвался, и на территорию аэродрома упала черная коробка.

По ее словам, коробка была обтянута черной пленкой, сквозь щели которой виднелись пачки сигарет "Минск".

Недавно литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Беларусь остается источником рисков, и Вильнюс будет требовать дальнейших ограничений против этого государства.

А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил оборонительные рубежи Украины на границе с Беларусью и призвал самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко "оставаться за этой стеной".