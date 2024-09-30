ЗМІ: США стурбовані, що Іран готує помсту Ізраїлю у відповідь на знищення лідера "Хезболли"

В адміністрації президента США стурбовані тим, що Іран, імовірно, готує операцію-помсту Ізраїлю після того, як у столиці Лівану Бейруті точковим ударом вбили лідера підтримуваного Іраном угруповання "Хезболла".

Про це з посиланням на анонімне джерело повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Співрозмовник повідомив журналістам, що в Білому домі очікують можливої атаки Ірану проти Ізраїлю після ліквідації точковим повітряним ударом лідера "Хезболли" Хассана Насралли та перебувають на зв’язку з Ізраїлем для підготовки відбиття атаки.

Посадовець не став уточнювати, які дії Ірану вважають імовірними та як США у зв’язку з цим змінюють розташування сил у регіоні.

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Раніше інший анонімний співрозмовник в адміністрації казав, що США розглядають як можливі сценарії пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

У неділю у Пентагоні заявили, що якщо Іран, його союзники чи проксі-сили вирішать атакувати "американських військових чи інтереси" у регіоні, США вживатимуть заходів, а речник Пет Райдер нагадав, що Штати мають на Близькому Сході значні сили, включно з авіаносною ударною групою.

Нагадаємо, у суботу Армія оборони Ізраїлю оголосила про ліквідацію багаторічного лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару по Бейруту, що стало черговим загостренням напруги на Близькому Сході.

Президент США Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.

Неофіційно повідомляють, що Білий дім намагається переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок зібралися на екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході.