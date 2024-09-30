Очільники МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції в понеділок, 30 вересня, аби обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що міністри обговорять ситуацію, що склалася після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли та ізраїльських повітряних ударів по Лівану з того часу.

Нагадаємо, 28 вересня ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

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Вже 29 вересня стало відомо, що офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані.

Також повідомлялося, що американський президент Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.