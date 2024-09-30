Байден: Повномасштабної війни на Близькому Сході треба уникнути

Американський президент Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.

Його слова цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Байден підтвердив журналістам, що говоритиме з Нетаньягу.

Коли його запитали, чи можна уникнути повномасштабної війни на Близькому Сході, він акцентував, що це необхідно.

Реклама:

"Це необхідно. Ми справді повинні цього уникнути", – вважає американський президент.

Як пише видання, США є давнім союзником Ізраїлю, але неодноразово підкреслювали своє бажання уникнути ескалації конфліктів у регіоні.

Нагадаємо, 28 вересня ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

Вже 29 вересня стало відомо, що офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані.

Також нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".

А 23 вересня Пентагон оголосив, що США відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.