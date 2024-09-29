WP: США не рекомендують Ізраїлю розпочинати наземну операцію у Лівані

Офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані.

Про це повідомило The Washington Post із посиланням на проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники журналістів зазначили, що "посадовці США, як і раніше, рекомендують Ізраїлю не починати наземне вторгнення в Ліван", оскільки це лише ускладнить спроби Ізраїлю послабити "Хезболлу".

Посадовці адміністрації американського президента Джо Байдена заявили, що вони все ще оцінюють ситуацію у Лівані та свої наступні кроки, попередивши, що важко передбачити, що може статися після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли в результаті авіаудару Ізраїлю.

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Водночас відомо, що війська США в регіоні готуються до можливої ​​відповіді Ірану на вбивство Насралли.

Також один зі співробітників адміністрації сказав, що США готуються до низки можливих дій у відповідь, включаючи пряму відповідь з боку "Хезболли", атаки підконтрольних Ірану сил, таких як хусити в Ємені, атаки Ірану на військових США в регіоні або безпосередній ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Нагадаємо, 28 вересня ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про початок "нової фази" війни, зосередивши її увагу на північному фронті проти "Хезболли" в Лівані. Цьому передували численні вибухи пейджерів і рацій членів "Хезболли".

Вже 23 вересня Пентагон оголосив, що США відправляють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і силами угруповання "Хезболла", що базується на півдні Лівану.