СМИ: США обеспокоены, что Иран готовит месть Израилю в ответ на уничтожение лидера "Хезболлы"

В администрации президента США обеспокоены тем, что Иран вероятно готовит операцию-месть Израилю после того, как в столице Ирана Бейруте точечным ударом убили лидера поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла".

Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Собеседник сообщил журналистам, что в Белом доме ожидают возможной атаки Ирана против Израиля после ликвидации точечным воздушным ударом лидера "Хезболлы" Хассана Насраллы, и на связи с Израилем для подготовки отражения атаки.

Чиновник не стал уточнять, какие действия Ирана считают вероятными, и как США в связи с этим меняют расположение сил в регионе.

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Ранее другой анонимный собеседник в администрации говорил, что США рассматривают как возможные сценарии прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что если Иран, его союзники или прокси-силы решат атаковать "американских военных или интересы" в регионе, США будут принимать меры, а представитель Пэт Райдер напомнил, что Штаты имеют на Ближнем Востоке значительные силы, включая авианосную ударную группу.

Напомним, в субботу Армия обороны Израиля объявила о ликвидации многолетнего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, что стало очередным обострением напряжения на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать.

Неофициально сообщается, что Белый дом пытается убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник собрались на экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке.