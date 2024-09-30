Бундесвер эвакуирует из Ливана сотрудников посольства Германии

Самолет Бундесвера вывезет из Ливана сотрудников посольства Германии в связи с эскалацией ситцации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Немецкое министерство иностранных дел снова повысило кризисный уровень для иностранных представительств в Бейруте, Рамалле и Тель-Авиве.

Это означает, что посольства продолжают работать, однако члены семей его сотрудников, а также персонал, в котором нет острой необходимости, будут эвакуированы самолетами.

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По сообщению министерства, самолет А321 ВВС Германии вылетел в столицу Ливана Бейрут для проведения эвакуации.

Самолет немецких вооруженных сил также возьмет на борт немецких граждан, которые находятся под особым риском по медицинским показаниям.

Другим немцам, которые сейчас еще находятся в Ливане, посольство продолжит оказывать поддержку в выезде из страны коммерческими рейсами и другими способами.

Напомним, в субботу Армия обороны Израиля объявила о ликвидации многолетнего лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, что стало очередным обострением напряжения на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также считает, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке нужно избежать.

Неофициально сообщается, что Белый дом пытается убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник собрались на экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке.