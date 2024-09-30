Байден проти намірів Ізраїлю почати наземну операцію в Лівані

Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.

Заяву американського президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Він також закликав до припинення вогню, оскільки напруженість на Близькому Сході зросла після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Коли його запитали, чи знає він про плани Ізраїлю провести обмежену операцію і чи згоден він із тим, щоб вона відбулася, Байден відповів: "Я більш обізнаний, ніж ви можете припустити, і я хотів би, щоб вони зупинились. Ми повинні припинити вогонь зараз".

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За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.

Протягом останніх днів Ізраїль систематично завдавав ударів по інфраструктурі "Хезболли" на півдні Лівану, ліквідувавши її багаторічного очільника Хасана Насраллу та десятки інших ватажків угруповання.

Неофіційно повідомляли, що Білий дім намагався переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".