Байден против намерений Израиля начать наземную операцию в Ливане

Президент США Джо Байден заявил, что он не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.

Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Он также призвал к прекращению огня, поскольку напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Когда его спросили, знает ли он о планах Израиля провести ограниченную операцию и согласен ли он с тем, чтобы она состоялась, Байден ответил: "Я более осведомлён, чем вы можете предположить, и я хотел бы, чтобы они остановились. Мы должны прекратить огонь сейчас".

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СМИ сообщили, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

В течение последних дней Израиль систематически наносил удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана, ликвидировав ее многолетнего руководителя Хасана Насраллу и десятки других главарей группировки.

Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".