Байден против намерений Израиля начать наземную операцию в Ливане
Президент США Джо Байден заявил, что он не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.
Заявление американского президента приводит AFP, сообщает "Европейская правда".
Он также призвал к прекращению огня, поскольку напряженность на Ближнем Востоке возросла после убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
Когда его спросили, знает ли он о планах Израиля провести ограниченную операцию и согласен ли он с тем, чтобы она состоялась, Байден ответил: "Я более осведомлён, чем вы можете предположить, и я хотел бы, чтобы они остановились. Мы должны прекратить огонь сейчас".
СМИ сообщили, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.
В течение последних дней Израиль систематически наносил удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана, ликвидировав ее многолетнего руководителя Хасана Насраллу и десятки других главарей группировки.
Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".