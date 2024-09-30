ЗМІ: Ізраїль попередив США, що почне наземне вторгнення в Ліван

Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.

Про це анонімний американський посадовець повідомив CBS News та The Washington Post, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, якого цитують ЗМІ, Ізраїль повідомив США про намір розпочати обмежене наземне вторгнення до Лівану – яке, додав співрозмовник, може розпочатися протягом кількох годин.

Він додав, що запланована Ізраїлем кампанія буде меншою, ніж остання війна проти "Хезболли" у 2006 році, і буде спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, аби усунути загрозу ізраїльським прикордонним громадам.

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Ізраїльське джерело The Washington Post підтвердило цю інформацію та зазначило, що в понеділок ізраїльські сили здійснили локальні рейди в Лівані.

В Армії оборони Ізраїлю офіційно не підтвердили ведення "серйозних наземних операцій", але додали, що "всі варіанти залишаються на столі".

Протягом останніх днів Ізраїль систематично завдавав ударів по інфраструктурі "Хезболли" на півдні Лівану, ліквідувавши її багаторічного очільника Хасана Насраллу та десятки інших ватажків угруповання.

Неофіційно повідомляли, що Білий дім намагався переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".