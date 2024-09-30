Франція закликає Ізраїль не починати наземну операцію в Лівані

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Бейруту закликав Ізраїль відмовитись від наземного наступу на Ліван.

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Барро закликав усі сторони прийняти пропозицію про 21-денне припинення вогню, подану президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом США Джо Байденом.

Він сказав журналістам, що ця пропозиція "все ще лежить на столі для обговорення".

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"Надія є, але час дуже обмежений. Я закликаю Ізраїль припинити будь-яке наземне вторгнення і припинити вогонь, і я закликаю "Хезболлу" не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації в регіоні", – зазначив глава МЗС Франції.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати отримали від Ізраїлю попередження про обмежене вторгнення на територію Лівану, де базується проіранське угруповання "Хезболла", проти якого ізраїльські сили в останні дні ведуть активну кампанію.

Згодом президент США заявив, що не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.

Неофіційно повідомляли, що Білий дім намагався переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".