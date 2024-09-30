Франция призывает Израиль не начинать наземную операцию в Ливане

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Бейрут призвал Израиль отказаться от наземного наступления на Ливан.

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Барро призвал все стороны принять предложение о 21-дневном прекращении огня, поданное президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом США Джо Байденом.

Он сказал журналистам, что это предложение "все еще лежит на столе для обсуждения".

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"Надежда есть, но время очень ограничено. Я призываю Израиль прекратить любое наземное вторжение и прекратить огонь, и я призываю "Хезболлу" не предпринимать никаких шагов, которые приведут к дестабилизации в регионе", – отметил глава МИД Франции.

По данным СМИ, Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

Впоследствии президент США заявил, что не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.

Неофициально сообщалось, что Белый дом пытался убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".