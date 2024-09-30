Болгария эвакуировала из Ливана десятки своих граждан

Болгария в понедельник, 30 сентября, эвакуировала из Ливана 89 своих граждан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил временный премьер-министр Димитар Главчев, которого цитирует BTA.

Его заявление появилось после того, как правительственный самолет с первой группой болгар из Ливана приземлился в аэропорту Софии.

По словам Главчева, пока неизвестно, когда и как будет осуществлен второй эвакуационный рейс.

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Заместитель министра иностранных дел Елена Шекерлетова рассказала, что на данный момент 160 болгар выразили желание эвакуироваться из Ливана.

Работа по организации их возвращения продолжается, и вторая часть эвакуации будет запланирована в кратчайшие сроки, добавила она.

По информации Министерства иностранных дел, в Ливане находится около 400 болгар, но эти данные являются условными, сказала Шекерлетова, добавив, что пока не все из них пожелали вернуться в Болгарию.

Ранее сообщалось, что самолет Бундесвера вывезет из Ливана сотрудников посольства Германии в связи с эскалацией ситцации на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется проиранская группировка "Хезболла", против которой израильские силы в последние дни ведут активную кампанию.

Впоследствии президент США заявил, что не поддерживает намерения Израиля начать наземную операцию в Ливане.