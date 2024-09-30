Орбан не відмовився від божевільної ідеї "посилати мігрантів у Брюссель"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан укотре погрожує відправляти шукачів притулку до Брюсселя, висловлюючи незгоду з політикою Європейського Союзу стосовно міграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Чергові погрози Орбана прозвучали в понеділок, 30 вересня, під час виступу в парламенті Угорщини.

"Якщо Брюссель наполягатиме на своєму рішенні покарати нас, він отримає те, що хоче. Ми виведемо мігрантів, які стукають у ворота Угорщини, на головну площу Брюсселя", – заявив він.

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Угорський прем'єр мав на увазі рішення Суду Європейського Союзу штрафувати Будапешт на 200 мільйонів євро за порушення правил надання притулку в ЄС.

Орбан також констатував, що в Європі "ера вільних подорожей добігає кінця", маючи на увазі рішення Німеччини тимчасово запровадити контроль на своїх кордонах і позицію нового уряду Франції стосовно міграції.

На його думку, "все, що їм потрібно було зробити", щоб уникнути нинішньої ситуації, – це "наслідувати приклад Угорщини і не впускати мігрантів від самого початку".

Нагадаємо, наприкінці серпня угорський уряд оголосив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Ідею засудили в самій Бельгії, а в Єврокомісії назвали наміри угорської влади неприйнятними та пообіцяли вжити заходів у відповідь.