У ЄС вважають неприйнятною погрозу Угорщини "відправляти мігрантів до Брюсселя"

Європейська комісія вважає неприйнятною заяву угорського уряду про те, що він оплачуватиме проїзд до Брюсселя нелегальних мігрантів і шукачів притулку, які прибувають до Угорщини.

Про це на брифінгу у вівторок, 10 вересня, заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє "Європейська правда".

Мамер заявив, що дії угорської сторони "суперечать принципам лояльної співпраці з іншими країнами-членами та інституціями ЄС і є неприйнятними".

Представниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Гіппер своєю чергою зазначила, що Угорщина в разі втілення своєї погрози порушить законодавство ЄС і підірве безпеку Шенгенської зони в цілому.

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"Саме тому Комісія перебуває в контакті з угорською владою, щоб переконатися, що ця акція не відбудеться і що Угорщина утримається від неї. Ми також контактуємо із сусідніми країнами, а також з органами юстиції та внутрішніх справ, і ми також готові використати всі наші повноваження, щоб забезпечити дотримання законодавства ЄС", – запевнила вона.

Наприкінці серпня угорський уряд оголосив, що готовий надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Минулої п'ятниці заступник міністра внутрішніх справ Бенце Ретварі повторив цю ідею, провівши пресконференцію перед автобусами, що прямували до Брюсселя.

Ніколь де Мур, державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції, також засудила цю ідею, заявивши, що вона "демонструє неповагу до європейських інституцій та спільної політики".