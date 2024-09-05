Французские ультраправые отреагировали на назначение нового премьера

Французское ультраправое "Национальное объединение" после объявления президента Эмманюэля Макрона о назначении премьером Мишеля Барнье заявило, что "принимает к сведению" этот выбор.

Об этом в X (Twitter) написал председатель политсилы Жордан Барделла, сообщает "Европейская правда".

В то же время, по его словам, "Национальное объединение" ждет, чтобы "оценить его программную речь".

"После бесконечного ожидания, недостойного великой демократии, мы принимаем к сведению назначение Эммануэлем Макроном Мишеля Барнье премьер-министром", – отметил Барделла.

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В свою очередь неформальный лидер ультраправой политсилы Марин Ле Пен заявила, что "требует" от Мишеля Барнье "уважения" к избирателям.

"Мы будем требовать от нового главы правительства уважения к 11 миллионам французов, проголосовавших за "Национальное объединение", чтобы он уважал их и их идеи", – написала Ле Пен в X (Twitter).

В четверг, 5 сентября, Макрон объявил о назначении новым премьером консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Ранее СМИ сообщали, что основными фаворитами на премьерский пост были бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казнев и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

Назначение на премьерский пост кого-то из них ожидали вечером 4 сентября, однако в итоге журналисты получили информацию, что Макрон откладывает решение и рассматривает других кандидатов.

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