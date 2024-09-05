У Словаччині театри та галереї погрожують страйком через залякування з боку уряду

Сотні театрів, галерей та інших культурних організацій Словаччини пригрозили в четвер оголосити страйк, якщо міністерство культури не припинить залякування людей, які працюють у творчому секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Багато видатних діячів культури Словаччини вступили в протистояння з міністром культури Мартіною Шимковічовою, яка звільнила керівників відомих культурних установ, зокрема директорів Словацького національного театру та Словацької національної галереї.

Міністерка також критикувала мистецтво, яке вважала занадто ліберальним, і пообіцяла припинити фінансування освітніх проєктів для ЛГБТ-спільноти.

Реклама:

"Ми стикаємося з відкликаннями, звільненнями, залякуваннями, погрозами і цькуванням на робочому місці", – заявила ініціатива Kulturny Strajk! (Культурний страйк!), очолювана рухом "Відкрита культура", що представляє 340 організацій та 1900 осіб з креативного сектору.

В ініціативі заявили, що першим етапом її дій є попереджувальний страйк, за яким може послідувати повноцінний страйк.

У четвер Міністерство культури Словаччини заявило, що поважає право на страйк, але додало, що діячі культури повинні поважати демократичний мандат керівництва міністерства.

Нинішня голова Мінкульту Словаччини є членкинею ультраправої Словацької національної партії, яка входить до коаліції. ЗМІ раніше звертали увагу, що вона зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

Останні кадрові рішення Шимковічової викликали звинувачення опозиції в культурних чистках і тисячні протести в Братиславі.

Також міністерка запам’яталась відновленням "культурної співпраці" з Росією та Білоруссю й ліквідацією словацького суспільного мовника під виглядом реорганізації.