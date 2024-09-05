В Словакии театры и галереи угрожают забастовкой из-за запугивания со стороны правительства

Сотни театров, галерей и других культурных организаций Словакии пригрозили в четверг объявить забастовку, если министерство культуры не прекратит запугивание людей, работающих в творческом секторе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Многие выдающиеся деятели культуры Словакии вступили в противостояние с министром культуры Мартиной Шимковичовой, которая уволила руководителей известных культурных учреждений, в частности директоров Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи.

Министр также критиковала искусство, которое считала слишком либеральным, и пообещала прекратить финансирование образовательных проектов для ЛГБТ-сообщества.

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"Мы сталкиваемся с отзывами, увольнениями, запугиваниями, угрозами и травлей на рабочем месте", – заявила инициатива Kulturny Strajk! (Культурная забастовка!), возглавляемая движением „Открытая культура", представляющая 340 организаций и 1900 человек из креативного сектора.

В инициативе заявили, что первым этапом ее действий является предупредительная забастовка, за которой может последовать полноценная забастовка.

В четверг Министерство культуры Словакии заявило, что уважает право на забастовку, но добавило, что деятели культуры должны уважать демократический мандат руководства министерства.

Нынешняя глава Минкульта Словакии является членом ультраправой Словацкой национальной партии, которая входит в коалицию. СМИ ранее обращали внимание, что она сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

Последние кадровые решения Шимковичовой вызвали обвинения оппозиции в культурных чистках и тысячные протесты в Братиславе.

Также министр запомнилась восстановлением "культурного сотрудничества" с Россией и Беларусью и ликвидацией словацкого общественного вещателя под видом реорганизации.